İstanbul Şişli'de ortak arkadaşı aracılığıyla tanıştığı 52 yaşındaki kadını evine götürdüğü sırada taciz eden 83 yaşındaki yaşlı adam hakkında iddianame düzenlendi.



ÜSTÜNÜ ÇIKARIP YANINA GELDİ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 52 yaşındaki müşteki Feride D. ile 83 yaşındaki şüpheli Nazım Ö.'nün ortak bir arkadaşları aracılığıyla tanıştıkları, Nazım Ö.'nün müştekiye evini göstermeyi teklif ettiği ve müştekinin rızası ile şüphelinin ikametine gittikleri kaydedildi. Burada Feride D. salonda otururken şüphelinin içeri gittiği, akabinde kıyafetlerini çıkararak iç çamaşırlı vaziyette geri döndüğü ve gelip müştekinin yanına oturduğu belirtildi.



CAMA ÇIKIP YARDIM İSTEDİ

Nazım Ö.'nün Feride D.'ye imam nikahı yapacağını söylediği, müştekinin bunu kabul etmediği, bu sırada şüphelinin müştekiye cinsel saldırıda bulunduğu ifade edildi. Şüpheliye direnen müştekinin cama çıkıp yardım çağırdığı kaydedildi.



ADLİ TIP RAPORU

İddianamede, müşteki kadının aldığı adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, 52 yaşındaki kadının olay sırasında basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının tespit edildiği kaydedildi.



"PARA İSTEDİ, ARBEDE ÇIKTI"

Olay ardından ifadesi alınan 83 yaşındaki adam, Şüpheli ifadesinde, müşteki ile evlenmek amacıyla görüştüklerini, müştekinin kendisinin evini görmek istediğini, birlikte kendisinin evine gittiklerini, burada müştekinin kendisinden para istediğini, müştekinin niyetinin evlenmek değil kendisinden para almak olduğunu anlayınca bu isteği reddettiğini, bu nedenle tartıştıklarını ve aralarında arbede yaşandığını, müştekinin cinsel saldırı iddiasının hayal ürünü olduğunu ileri sürdü.



Savcılık, yaşlı adamın 'Nitelikli Cinsel Saldırıya Teşebbüs' suçundan yargılanmasını talep etti. Nazım Ö. ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

SEMA ALİM DALGIÇ