Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusu yeni ayın ilk günlerinden itibaren merak konusu olmuştu. Ev sahibi ve kiracılar merakla yeni ayın kira artış oranları öğrenmek istiyordu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında derlediğimiz bilgiler ve o soruların cevapları...

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Haziran ayında enflasyon yüzde 12.62 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 11.88 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 11.88 oldu.