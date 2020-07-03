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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 16:57
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    • 03.07.2020 17:01
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    u’na 6 firmadan ! 3 yıl içinde hizmete açılacak

    konusunda ülkemizin önde gelen iki ili olan ve ’yı birbirine bağlayacak otoyol projesinin 163 kilometrelik u ayağının yapım ihalesine altı firmadan geldi. Yapım süresi 3 yıl olacak otoyol tamamlandığında iki şehir arası seyahat süresi 1 saate düşecek.

    Aydın-Denizli otoyolu’na 6 firmadan teklif

    Hizmete açık olan -Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den 'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun ikinci etabını oluşturan u için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ihalesi bugün yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede 6 firma verdi. 140 kilometre otoyol ve 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda yapılacak otoyol, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağından başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ulaşacak. Çeltikçi-Korucuk-Kocadere istikametinde devam edecek otoyol Kocabaş mevkiinde sonlanacak.

    Otoyol inşaatı, ihalenin sonuçlanmasının ardından 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Teklif ve ayrıntılı çalışmaların tamamlanmasının ardından geçiş ücreti üzerinden indirim yapılarak en düşük teklifi veren firma teknik yeterlilikleri incelendikten sonra sözleşmeye davet edilecek. Otoyolun 3 yıldan önce bitirilip işletmeye alınması halinde, yapım süresinden artan bu süren, 'nin sonuna ilave edilecek ve İşletme Süresi'nin sonuna ilave edilen bu süre için garanti ödemesi yapılmayacak.

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