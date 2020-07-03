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    • Ekonomi
    • 03.07.2020 Gazete
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    Ücret desteği 8 Temmuz'da hesapta: İşçiye aylık 1177 lira

    Kısa çalışma ödeneğinin ardından Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de 8 Temmuz'da verilmeye başlıyor. Ödemeler tarihleri arasında yapılacak.

    İşçiye aylık 1177 lira
    Kısa çalışma ödeneğinin ardından Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri de 8 Temmuz'da verilmeye başlıyor. Ödemeler 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak" dedi. Nakdi ücret desteği günlük 39,24, aylık bin 177 lira.

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