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    • 02.07.2020 11:12
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    Son dakika: ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu!

    Son dakika haberleri... "Haziran dönemine ait ödemeleri, 8-10 Temmuz tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayına ilişkin ödemelerinin 8 Temmuz'dan itibaren ödenmeye başlayacağını açıkladı.

    8-10 TEMMUZ ARASINDA
    Bakan Selçuk, "Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz'da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz'da ödemeler yapılacak." dedi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk duyurdu!
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