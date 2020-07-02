

17 milyona yeni maaş | 2020 Temmuz ayı güncel zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin Temmuz zammı yarın belli oluyor. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.