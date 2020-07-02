Türkiye'de 12.3 milyon emekli bulunuyor. Tüm bu 12.3 milyon emeklinin ortak heyecanı ise; Temmuz ayı emekli maaş zammı. Geçtiğimiz ay bayram ikramiyelerini alan emekliler, Temmuz ayında yapılacak olan zammın ne kadar olacağını ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını araştırıyor. Temmuz sonunda ise emekli ikramiyelerinin artıp artmayacağı da belli olacak. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesinin artmasını bekleyen emekliler ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Uzmanlar temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak? Emekli ne kadar zam alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Emekli ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Emekli ikramiyeleri artacak mı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
5 AYDA FARK ÇIKTI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.
3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK
Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.
EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memurun emeklinin gözü Temmuz ayında alacağı zam ve enflasyon farkında. Hükümet 2020 yılı ocak ve temmuz dönemi için yüzde 4+4 zam vermişti. Ancak Corona virüs salgını hesapta yoktu. TÜİK tüketici enflasyonu yani TÜFE'nin yılın ilk 5 ayında 4,57 olduğunu açıkladı. Bu orana göre memur ve memur emeklilerinin şimdiden 0,57 puan enflasyon farkı alacağı kesinleşmiş oldu. Memur ve emekliye yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4'lük zam ilk 5 ayda enflasyonun 0,57 puan altında kaldı. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı tüketici enflasyonu bekleniyor. Haziran'da enflasyonun en az yüzde 0,5 gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 5,09'a çıkacak. Temmuz'da memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük zammın yanısıra yüzde 1,9 enflasyon farkı alacak.
Diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar yani yüzde 5,09 oranında zam verilecek. Yeni zamlar emekli ve memurları kapsayacak.
EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.
Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.
EN DÜŞÜK MAAŞLAR
Emekli ----- Mevcut ---- 5 aylık zamlı
Bağ-Kur esnaf ---- 1.784,11 TL ----- 1.864,65 TL
SSK (2000 öncesi emekli olan) ---- 2.111,66 TL ---- 2.208,17 TL
Memur (Emekli Sandığı) ---- 2.661,34 ---- 2.782,97 TL
EMEKLİNİN İKRAMİYE TALEBİ
Yaklaşık 13 milyon emekli bayram öncesi emekli ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ederken emekliler de bayram ikramiyelerinin her bayram öncesi güncellenmesini bekliyor. 2018 yılından bu yana iki bayramda da verilen emekli ikramiyesi Kurban Bayramı öncesi bir kez daha verilecek. Emekli ikramiye ile rahat bir nefes alırken, cansuyu olacak bayram ikramiyeleri ile ilgili bir talebi var. Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayarken emekli bayram ikramiyelerini aynı kalmasın değişsin, enflasyona göre güncellensin diyor. Emekli 1.000 liralık tutarın artmasını istiyor. Emekli 3 yıldır zam yapılmayan emekli bayram ikramiyelerinin de artırılmasını istiyor. Emekli bayram ikramiyeleri 27-30 Temmuz arasında yani yine bayram öncesi yatırılacak. Emekli bayram ikramiyeleri artırılsın talebi Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. Emekliler Derneği bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılmasını istiyor. Ancak emeklilerin bu taleplerinin karşılık bulup bulmayacağı ise merak konusu.
KİM, NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?
Emekli ---- 1.000 TL
Ölüm aylığı (% 75) ---- 750 TL
Ölüm aylığı (% 50) ---- 500 TL
Ölüm aylığı (% 25) ---- 250 TL
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
Uzmanlar ise temmuz ayında ikramiyelerde enflasyon ve yeniden değerleme artışı bekliyor. Emekliler, halen bin lira olan bayram ikramiyesinde artış yapılmasını bekliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
Bu artış, dul ve yetimlerin ödemesine de yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 50 olan kişiye 500 lira yerine 559,20 ya da 612,90 lira, yüzde 25 olana 250 lira yerine 279,60 ya da 306,45 lira ödenebilecek.
EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 93'üncü maddesi gereğince bu durum, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez şeklinde belirlenmiştir.
Bu maddeye göre belirtilenleri kısaca emekli maaşının haczedilmesi, yasalara göre emekli olan kişinin onayı alınmadan mümkün değildir şeklinde özetleyebiliriz. Peki, hangi durumlara haciz işlemi gerçekleştirilebilir?
HANGİ DURUMLARDA HACİZ GERÇEKLEŞİR?
Yasalara göre emeklinin onayı olmadan emekli maaşına haciz getirilemez. Ancak emekli maaşına haciz gelmesi ile sonuçlanan durumlarda mevcuttur. Buna göre yine 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'un 88 maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emekliden prim, Sosyal Güvenlik Destek Primi gibi alacakları varsa haciz edebilir.
Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarını düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu olan ve emekli aylığı bağlanmış olanların, maaşlarının dörtte birini haczedebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında haczedilecek maaş miktarı emekli maaşının yüzde 25'ini geçemez.
Aynı zamanda nafaka borçları dışındaki bir nedenden dolayı emekli maaşı haczedilemiyor.
10 YIL GERİYE GİDİLİR
Bu hükümlere göre yapılacak tahsillerde, tespitin yapıldığı tarihten geriye doğru en fazla on yıllık süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler geri alınabilir. Dolayısıyla sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından veya kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan nedenlerle bağlanmaması gereken bir aylığın bağlandığının tespit edilmesi sonucu, SGK aylık başlangıç tarihi itibariyle aylığı iptal eder ve bugüne kadar yapılan ödemeler yersiz ödeme olarak kabul edilir. Yersiz ödemenin, sigortalıların kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanması halinde de, yersiz ödeme tespit tarihinden geriye doğru 10 yıllık sürede ödenen aylıklar tespit edilerek tahsili yoluna gidilir.
Bu durumda, sahte hizmetlerle emekli olduğunuz hangi tarihte tespit edilmişse, bu tarihten itibaren geriye dönük 10 yıl içinde size ödenen aylıkları geri ödemeniz gerekir. Burada 10 yıllık sürenin aylığınızın bağlandığı tarihten değil, sahte hizmetlerinizin tespit edildiği tarihten itibaren geriye dönük olarak hesaplanır.