Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek?

31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram ikramiyeleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Yaklaşık 13 milyon emekliye sunulan bu destekten yararlanmak için belli başlı şartlara sahip olunması gerekiyor. Peki 2020 yılında Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri kaç TL olarak ödeniyor?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?
Bayram emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda 1000 TL ve Kurban Bayramı'nda 1000 TL olmak üzere yılda iki kez ödeniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.