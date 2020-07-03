SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış olacak.
Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.
HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı.
EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.
BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.
GEÇEN YIL NE KADAR ZAM OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, 2019'un ikinci yarısında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6.49 artış kaydetmişti. Böylece memur ve emeklilere ocakta aldıkları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödendi. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yılın ilk 6 ayında yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırıldı.