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    • 02.07.2020 11:39
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    Son dakika: : 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

    : Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. , Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9’luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!

    , 'un Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attığını duyurdu.



    Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize ve piyasalarımıza güven her geçen gün artıyor. Borsa İstanbul, Nisan-Haziran döneminde yüzde 29.9'luk yükselişiyle küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışarak 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı. Sermaye piyasaları büyür, Türkiye büyür!" ifadesini kullandı.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
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