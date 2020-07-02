Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?



Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs enflasyonunu açıkladı, Temmuz zammının ipuçları geldi.Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti.



Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 olurken, memurlara ve emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten yüzde 0.57 fark oluştu. Bu şekilde 5 aylık rakamlara göre en düşük emekli maaşı esnafta bin 865, memurda 2 bin 782, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 208 liraya yükselirken, kesin oran için 1 veri kaldı. Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.