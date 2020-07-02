Memurlar Temmuz'da aile yardımına zam almaya hazırlanırken, emekliler bu ödemenin kendilerine de verilmesini bekliyor. Talepler hayata geçerse 2 çocuğu olan, 422 lira ek gelire kavuşabilecek... Hem emekli dernekleri hem memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınan bu talep için verilecek karar merakla bekleniyor. Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
EK GELİR İMKANI
Eğer 'aile yardımı' hayata geçerse, emekliler promosyon ve bayram ikramiyesinin ardından bir ek gelire daha kavuşacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), çalışırken yapılan aile yardımlarının emekli olunduğunda ödenmemesinin önemli bir gelir kaybına neden olduğunu belirterek, "Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerine gidilmesini istiyoruz" diyor.
GÖZLER KPDK'DA
Memur konfederasyonları da toplu sözleşme masasına da taşıdığı "Kamu görevlilerine ödenen aile yardımı emeklilikte de sürsün" talebinin önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında karara bağlanmasını bekliyor.
EŞ-ÇOCUK PARASI ARTACAK
Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Temmuz'da bu tutarlar en az yüzde 4 artacak. Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak
Eğer beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse, artış yüzde 4.4'ü bulacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olanın kazancı 422,87 liraya çıkarken, talepler hayata geçerse bu ödemeden emekliler de eş-çocuk durumlarına göre yararlanacak.
17 milyona yeni maaş | 2020 Temmuz ayı güncel zamlı emekli maaşı ne kadar olacak?
Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin Temmuz zammı yarın belli oluyor. İlk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 4'lük artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. İlk 6 aylık enflasyon verisi; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşme kaynaklı yüzde 4'lük artışa ilaveten enflasyon farkı alıp alamayacağını gösterecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise ilk 6 aylık TÜFE Ocak zam oranı olan yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verilecek.
5 AYDA FARK ÇIKTI
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık dönemde yüzde 4'lük oran aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, 17 milyon kişinin Temmuz zammı yüzde 5.09 olacak.