Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası konut kredilerinde büyük faiz oranı indirimlerine gitti. Peki hangi bankadan ne kadar kredi çekmek daha mantıklı? Hangi banka bana kredi verir? 250.000'e ne kadar taksit öderim? Sorularının yanıtı sayfamızda yer almaktadır. Konut kredileri, 1 ila 20 yıl aralığında çeşitli vade seçeneklerinin yer alabileceği gibi bunun dışında faiz oranlarındaki birtakım farklılık gösteren türler de içerir. Kredi talebinde bulunacağınız bankaya karar verdikten sonra bankaya giderek kredi isteğinden söz etmeniz ve devamında banka personelinin sizden talep edeceği belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp teslim etmeniz gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
VAKIFBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 60
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 323.747,54 TL
Taksit Tutarı 5.395,80 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,7420
VAKIFBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 90
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 364.404,46 TL
Taksit Tutarı 4.048,94 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5867
VAKIFBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ SARIPANJUR KONUT KREDİSİ
Vade 120
Faiz Oranı %0,89
Toplam Ödenecek Tutar 407.833,94 TL
Taksit Tutarı 3.398,63 TL
Kredi Tahsis Ücreti 1250,00 TL
Ekspertiz Ücreti 1100,00 TL
Yıllık Maliyet Oranı* %11,5096
HALKBANK 250.000 TL. 60 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 5.470,58TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 328.234,80 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 90 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 4.128,80TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 371.592,00 FAİZ ORANI %0,94
HALKBANK 250.000 TL. 120 AY VADELİ HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ
AYLIK ÖDEMENİZ (TL) 3.483,49TOPLAM GERİ ÖDEMENİZ (TL) 418.018,80 FAİZ ORANI %0,94
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 60 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 5.175,04 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3855
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 90 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.814,60 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3446
ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ
Taksit Tutarı: 3.150,68 TL
Faiz Oranı: % 0,74
Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242
KONUT KREDİSİ NEDİR?
İnsanlar ilk hayalleri arasında yer alan kendine ait bir ev düşüncesi ile kendilerini gelecekte güvence altında tutmak isterler. Genelde kirada oturan bu kişilerin ev sahibi olma hayaline faydalı olmak amacıyla bankalar, kişilerin hayallerine kavuşabilmesi için konut kredisi adı altında kredi sunarlar.
Bankaların dışında insanları ev sahibi yapmak isteyen birçok yöntem olsa da insanlar genel olarak bankaların sağladığı konut kredisine yönelirler. Banka aracılığı ile ev sahibi olmak, tapu üzerinde kişinin kendi ismini taşıdığı için konut kredisi daha çok tercih edilir.
KONUT KREDİSİ TÜRLERİ NEDİR?
Konut kredileri, 1 ila 20 yıl aralığında çeşitli vade seçeneklerinin yer alabileceği gibi bunun dışında faiz oranlarındaki birtakım farklılık gösteren türler de içerir.
1. Sabit Faizli Konut Kredisi
En fazla kredi vadesi 240 aydan oluşur. Bu kredi türünde kişiye en uygun ödeme planı oluşturulur. Bankalarda geçerli görülen sabit faiz oranları üstünden hesaplama yapılır. Yalnızca mesken alımları ve gerçek kişilerin kullandığı bir türdür.
2. Alınması Planlanan Konut Kredisi
Ekspertiz tarafından biçilen değerinin en fazla yüzde 80'lik kısmına kadar kredi verilir. Taksitlerin bir ya da birkaçının erkenden ödenmesi halinde mevcut vadenin 36 aydan fazla olmadığı takdirde anapara miktarının yüzde 1'lik kısmını, 36 aydan fazla ise yüzde 2'lik kısmını aşmayacak şekilde masraf talep edilir.
3. Özel Ödemeli Konut Kredisi
Kişinin geliri sene içinde değişiklik gösteriyorsa, vade süresi içinde belirli dönemlerde kişinin kendinin belirleme imkanı vardır. Kişinin ara taksit ödemesi isteği üzerine gerçekleştirilir.
4. Ara Ödemeli Konut Kredisi
Belirli zamanlarda prim, ikramiye gibi ek gelir kazanan kişilere avantaj sağlar. Bahsi geçen türde arzu edilirse belirtilen aralıklar dahilinde ödemeler yapılır.
5. Azalan taksitli konut kredisi
Kişiler istedikler takdirde ilk aşamalarda yüksek taksit miktarlarını ödeyebilirlerken, ilerleyen aşamalarda ise taksitleri hafifletebilirler. Artan taksitli konut kredisinde ise bu durumun tam tersi söz konusudur.
Konut Kredisine Başvurmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Konut kredisine başvurmak isteyen kişiler istenilen bazı kriterleri taşımak zorunda. Bu krediyi almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları en önemli ilk kriterdir. Bankaların konut kredisinde alınacak eve ipotek koyması durumunu gerek görse dahi kişilerin kendilerine ait bir gelir kaynağının olmasını istemektedir.
Bununla beraber bilinenin aksi bankalar, satın alınacak ev için gerekli tüm miktarı karşılamıyorken, ev sahibi olmak isteyen kişilerin belirli bir birikiminin olmasını ve bu birikimin alınacak olan evin ücret değerinin 4'te biri kadar olması gerekmektedir.
Konut Kredisi İçin Gereken Belgeler Nelerdir?
Kredi talebinde bulunacağınız bankaya karar verdikten sonra bankaya giderek kredi isteğinden söz etmeniz ve devamında banka personelinin sizden talep edeceği belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp teslim etmeniz gerekiyor. Kredi talebinde bulunan kişilerden istenen belgeler genelde nüfus cüzdanı, sigorta dökümü, alınacak evin tapu fotokopisi ve sahip olduğunuz gelir belgesidir.