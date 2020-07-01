ZİRAAT BANKASI 250.000 TL. 120 AY VADELİ AVANTAJLI KONUT KREDİSİ

Taksit Tutarı: 3.150,68 TL

Faiz Oranı: % 0,74

Yıllık Maliyet Oranı: % 9.3242

KONUT KREDİSİ NEDİR?

İnsanlar ilk hayalleri arasında yer alan kendine ait bir ev düşüncesi ile kendilerini gelecekte güvence altında tutmak isterler. Genelde kirada oturan bu kişilerin ev sahibi olma hayaline faydalı olmak amacıyla bankalar, kişilerin hayallerine kavuşabilmesi için konut kredisi adı altında kredi sunarlar.

Bankaların dışında insanları ev sahibi yapmak isteyen birçok yöntem olsa da insanlar genel olarak bankaların sağladığı konut kredisine yönelirler. Banka aracılığı ile ev sahibi olmak, tapu üzerinde kişinin kendi ismini taşıdığı için konut kredisi daha çok tercih edilir.

KONUT KREDİSİ TÜRLERİ NEDİR?

Konut kredileri, 1 ila 20 yıl aralığında çeşitli vade seçeneklerinin yer alabileceği gibi bunun dışında faiz oranlarındaki birtakım farklılık gösteren türler de içerir.