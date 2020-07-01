Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelir vergisi ödemeleri, GİB Mobil uygulamasından (IOS ve Android), İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasından (IOS ve Android), Başkanlığın resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümünden, 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile, anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden, tüm vergi dairelerinden yapabilecek.
Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Ayrıca, Hazır Beyan Sistemi ile beyan edilen kira, ücret, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisinin Başkanlığımız internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi mümkündür. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir."
KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR?
2019 yılı içerisinde;
Ticari ve Zirai faaliyette bulunan,
Avukatlık, doktorluk gibi Serbest Meslek faaliyetinde bulunan,
Ücret geliri elde eden,
Kar payı gibi menkul sermaye geliri elde eden,
Araç kira geliri dahil olmak üzere kira geliri gibi Gayrimenkul sermaye geliri elde eden,
Değer artış kazancı gibi diğer kazanç ve irat elde eden,
Gerçek kişi mükellefler, şartları sağlaması durumunda Gelir Vergisi beyanı verme yükümlülüğü bulunmaktadır.
GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEZSE NE OLUR?
Eksik ve hiç beyan verilmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu gereği vergi aslı ve gecikme faizi ile birlikte 1 Kat Vergi Ziya-ı Cezası kesilecektir. Ayrıca, Gelişen teknolojin ile birlikte T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bilgi işlem altyapısı gerek Bakanlığa verilen muhtasar beyannameler, gerekse SGK gibi diğer kamu kurumlarından alınan veriler sonucu kişilerin beyan yükümlülüklerinin olup olmadığının tespitine tespit imkanı vermektedir. Bu kapsamda mükelleflerin beyanlarında dikkatli özeni göstermeleri faydalı olacaktır.
BEYANNAMEDEN DÜŞÜLEBİLECEK İNDİRİMLER NELERDİR?
Gelir Vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler aşağıda yer alan harcama ve bağışlarını beyan edilen gelirlerinden düşebileceklerdir.
Kendileri ve/veya eşleri çocuklarına ilişkin hayat/şahıs (sağlık, ölüm, kaza, hastalık) sigorta primleri ve Eğitim/Sağlık harcamaları,
Kamu Kurum Kuruluşlarına, Vergiden Muaf Vakıflara, Kamuya Yararlı Derneklere yapılanlar gibi indirilebilecek bağış ve yardımları,
Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına, Kızılay ve Yeşilay'a makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışları,
Şartlara uygun olarak yapılan Sponsorluk harcamaları"