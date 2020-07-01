KİMLER GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR?

2019 yılı içerisinde;

Ticari ve Zirai faaliyette bulunan,

Avukatlık, doktorluk gibi Serbest Meslek faaliyetinde bulunan,

Ücret geliri elde eden,

Kar payı gibi menkul sermaye geliri elde eden,

Araç kira geliri dahil olmak üzere kira geliri gibi Gayrimenkul sermaye geliri elde eden,

Değer artış kazancı gibi diğer kazanç ve irat elde eden,

Gerçek kişi mükellefler, şartları sağlaması durumunda Gelir Vergisi beyanı verme yükümlülüğü bulunmaktadır.