Acil nakit lazımsa 7 bankadan kredi kampanyası

Bireysel ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, son günlerde yoğun bir şekilde tüm bankaların kredi faiz oranlarını, aylık ödeme miktarlarını ve toplam ödenecek tutarlarını merak ediyorlar. Bizlerde tüm bankaların 10.000 TL. ihtiyaç kredisi bilgilerini liste olarak paylaştık! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İNG BANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
GARANTİ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %1,84
Aylık Taksit: 957,72 TL
Toplam Ödeme: 11.542,64 TL
CEPTETEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
TEB 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
QNB FİNANSBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,79
Aylık Taksit: 885,57 TL
Toplam Ödeme: 10.676,84 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %0,89
Aylık Taksit: 892,31 TL
Toplam Ödeme: 10.757,72 TL
DENİZBANK 10.000 TL. 12 AY VADELİ İHTİYAÇ KREDİSİ
Faiz Oranı: %1,39
Aylık Taksit: 926,42 TL
Toplam Ödeme: 11.167,04 TL
İhtiyaç Kredisi Koşulları
İhtiyaç kredileri, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. İhtiyaç kredisi ev ihtiyaçlarını karşılamaktan, çocukların okul ödemelerine kadar pek çok amaç için alınabilir. Bankalara göre farklı ihtiyaç kredisi türleri oluşturulmuştur. Ancak yoğun olarak kullanılanlar, eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisidir.
Cep telefonu ya da internet üzerinden başvuru yapmak artık çok kolay.
Son zamanlarda bankalarında teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte banka şubesine gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlanmış, hatta yeni kanunların devreye girmesi ve taksitli kredi kartı satışlarındaki sınırlamalar ile birlikte cep telefonları için bile bankalar tarafından ihtiyaç kredisi verilmeye başlanmıştır.