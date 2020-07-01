Acil nakit lazımsa 7 bankadan kredi kampanyası

İhtiyaç Kredisi Koşulları

İhtiyaç kredileri, gerçek kişilerin, bireysel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları kredilerdir. İhtiyaç kredisi ev ihtiyaçlarını karşılamaktan, çocukların okul ödemelerine kadar pek çok amaç için alınabilir. Bankalara göre farklı ihtiyaç kredisi türleri oluşturulmuştur. Ancak yoğun olarak kullanılanlar, eğitim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi, altın kredisidir.

Cep telefonu ya da internet üzerinden başvuru yapmak artık çok kolay.

Son zamanlarda bankalarında teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte banka şubesine gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlanmış, hatta yeni kanunların devreye girmesi ve taksitli kredi kartı satışlarındaki sınırlamalar ile birlikte cep telefonları için bile bankalar tarafından ihtiyaç kredisi verilmeye başlanmıştır.