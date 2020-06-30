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    • 30.06.2020 09:40
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    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş kararı! Vergi sıfırlandı

    Son dakika herine göre üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü. Karar 'de yayımlandı.

    Konuya ilişkin 'de yayımlandı.

    Kararla, Ticaret Bakanlığınca dünya genelinde etkili olan yeni tip virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kişisel kullanımının önemi dikkate alınarak, maske üretiminde girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla düzenleme yapıldı.

    Buna göre, maske üretiminde girdi olarak kullanılan "melt blown" kumaşlarda uygulanan ilave gümrük vergisi 1 Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra indirildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile de sanayicinin girdi maliyetlerini azaltmak, reket gücünü desteklemek ve nihai ürün fiyatlarını düşürmek amacıyla ve Avrupa Birliği'nde (AB) üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerde uygulanan gümrük vergileri AB ile eş zamanlı düşürüldü.

    Bu kapsamda, Türkiye'de üretimi bulunmayan 125 özel tanımlı ürünün gümrük vergilerinin yarından (1 Temmuz) itibaren düşürülmesi kararlaştırıldı.

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