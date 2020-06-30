Fed, Başkan Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Gözetimi Yasası'na ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

"Ekonominin önündeki yol olağanüstü bir şekilde belirsiz ve bu durum büyük ölçüde virüsü kontrol altına almamıza bağlı" diyen Powell, ekonomide toparlanmanın ABD yönetiminin iyileşmeyi gerektiği sürece her kademesinde desteklemesine ve alacağı politika önlemlerine dayanacağının altını çizdi.

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önemlerin etkisiyle mart ayı itibarıyla ekonomik faaliyette keskin bir düşüş yaşandığını anımsatan Powell, gayrisafi yurtiçi hasılanın bu yılın ikinci çeyreğinde büyük olasılıkla rekor seviyede düşüş göstereceğini kaydetti.

"ÖNEMLİ BİR YENİ AŞAMAYA GİRDİK"

Powell, söz konusu krize hükümet tarafından hızlı ve güçlü bir politika eylemiyle müdahale edildiğini hatırlatarak, bu müdahalenin sadece hanehalkı ve işletmelere yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomide kalıcı zararların sınırlanmasında fark yarattığını aktardı.

Ekonomi normalleştikçe gelen verilerin de ekonomik faaliyetin yeniden başladığına işaret ettiğini belirten Powell, şöyle devam etti:

"Birçok işletme kapılarını açıyor, işe alımlar ve harcamalar artıyor. İstihdam yükseldi ve tüketici harcamaları mayısta güçlü bir şekilde toparlandı. Önemli bir yeni aşamaya girdik ve beklenenden daha çabuk gerçekleştirdik. Ekonomideki bu toparlanma memnuniyetle karşılanırken, aynı zamanda virüsü kontrol altında tutma ihtiyacı gibi yeni zorluklar sunuyor."

Powell, ekonomiye yönelik son veriler olumlu sinyaller gösterse de 20 milyondan fazla Amerikalının işini kaybettiğini vurgulayarak, işsizlikteki artışın özellikle düşük ücretli çalışanlar, kadınlar, siyahi Amerikalılar ve Hispanikler için daha şiddetli olduğunu aktardı.