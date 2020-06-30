10 GÜNDE 17 BİN TL

Aracını Haziran ayının ilk haftası 66 bin TL'ye sattığını ifade eden bir vatandaş ise; 10 gün sonra aynı aracın 83 bin TL'ye ilan çıkılarak opsiyonlanmış olarak internette gördüğünü belirtiyor. Kimi satıcıların ise ilan çıktıkları çok sayıda aracı aynı kişiye opsiyonlaması sosyal medyada alay konusu oldu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre; 7 milyon civarında ikinci el otomobil satılırken bu rakamın ise 3,5 milyonu ise kayıt dışı olarak gerçekleşti.