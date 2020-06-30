Emekliye destek paketi | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine ek ödeme artışı ne kadar olacak?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden, Temmuz'da da zam ve ikramiye almaya hazırlanan emeklilerin, gelirini artıracak yeni talepleri de var. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emekliler için sosyal destek paketi istedi.
Salgın sürecinde aylıkların evde ödenmesi, en düşük aylığın bin 500 liraya yükseltilmesi, Ramazan Bayramı ikramiyesinin erken verilmesi ve Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yaptığı hizmetlerin emeklileri memnun ettiğini anlatan Ergün, "Hükümetten bizi mutlu edecek yeni adımlar bekliyoruz" diye konuştu.
Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki "Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz" ifadelerinin, yaşlılar için pozitif ayrımcılık içerdiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:
PİYASAYA CAN SUYU
"Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi, intibak, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten 8-10'a çıkarılması ve sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Bu adımlar sadece emeklilere değil, küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."
TALEPLER NE GETIRECEK?
İKRAMİYE artışı enflasyona endekslenirse, Kurban Bayramı ödemesi, 2019 enflasyonu olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira olacak.
2000'DEN önce emekli olanlara 50-355 lira arasında intibak zammı yapılmıştı. Yeni intibak, 2000'den sonra emekli olanlara da benzer zam getirecek.
EK ödeme, oran değişirse, maaşın yüzde 8-10'una çıkacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak.