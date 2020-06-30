Emekliye destek paketi | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine ek ödeme artışı ne kadar olacak?





PİYASAYA CAN SUYU

"Anayasamızın tanımladığı pozitif ayrımcılık olanakları değerlendirilerek emeklilerimiz ve yaşlılarımız için de bir sosyal destek paketi açıklanmasını istiyoruz. Bu pakette, ikramiyelerin enflasyona endekslenmesi, intibak, ek ödeme oranlarının yüzde 4-5'ten 8-10'a çıkarılması ve sağlıkta ek ödemelerin kaldırılmasına yer verilmeli. Bu adımlar sadece emeklilere değil, küçük esnaf başta olmak üzere tüm kesimlere can suyu olacak ve piyasaları canlandıracaktır."