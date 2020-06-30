döneminde alınan önlemlerin etkisiyle Mayıs'ta toparlanma eğilimine giren ekonomik güven endeksi, normalleşmenin başladığı Haziran'da yükselişini hızlandırdı. Endeks, Haziran'da aylık bazdaartarak 73.5'e çıktı. Coronavirüs'ün etkisiyle Nisan'da 51.3'e kadar inen endekste 2 aylık yükselişulaştı. Endeksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi Haziran'da 62.6 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Reel kesim güven endeksi 89.8 ile 3 ayın zirvesine ulaşırken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 33.1 artarak 78 değerini aldı.verilere ilişkin "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51.3 olan ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 61.7'ye, Haziran'da ise 73.5'e yükseldi. 2020'yi bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah" değerlendirmesini yaptı.