Bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? 13 milyon emeklinin ikramiye heyecanı devam ediyor. Zamlı maaşlar için heyecan sayım devam ederken emekli ikramiye ödeme tarihleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi.Milyonlarca emekli ikramiyelerin ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.