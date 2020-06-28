Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor.
Avansın tutarı da 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira oluyor. Şimdi bu fırsatın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor.
125 LİRA TAKSİT
Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi.
Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı olarak başvurarak avans talep edebilecek.
Bu yöntemle maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.
Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
Emekliler, faizsiz nakit destek imkanının bir an önce karara bağlanıp, müjde verilmesini istiyor.
Emekliler, kendilerine faizsiz, uzun vadeli avans imkanı sağlanmasını bekliyor.