1 Temmuz tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok market haftanın merakla beklenen kampanyasının detaylarını tüketicilerle paylaştı. Bu hafta yine dolu dolu bir kampanya kataloğu ile karşımıza çıkan Şokta teknolojik ürünler, temizlik ve oyuncak çeşitlerine varıncaya kadar geniş bir ürün grubunda indirimler olacak. ŞOK kataloğunda 3 Ayaklı Lambader, Camlı Sarkıt Avize, Desenli Termos, Termos Piknik Çantası, Paşabahçe Iconic Matara, Lüks Mangal, Şemsiye, Şemsiye Bidonu, Enchantimals Bebek, GoKidy İş Araçları, Büyük Izgara Teli, GoKidy Market / Piknik / Kekli Çay Sepeti, Ayran Bardak 2'li, Renkli Saklama Kabı Seti 4'lü, Yayık Sürahi, Silikon Tabanlı Buzluk ve çok daha fazla ürün yer alıyor.