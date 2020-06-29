1 Temmuz tarihli ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Şok market haftanın merakla beklenen kampanyasının detaylarını tüketicilerle paylaştı. Bu hafta yine dolu dolu bir kampanya kataloğu ile karşımıza çıkan Şokta teknolojik ürünler, temizlik ve oyuncak çeşitlerine varıncaya kadar geniş bir ürün grubunda indirimler olacak. ŞOK kataloğunda 3 Ayaklı Lambader, Camlı Sarkıt Avize, Desenli Termos, Termos Piknik Çantası, Paşabahçe Iconic Matara, Lüks Mangal, Şemsiye, Şemsiye Bidonu, Enchantimals Bebek, GoKidy İş Araçları, Büyük Izgara Teli, GoKidy Market / Piknik / Kekli Çay Sepeti, Ayran Bardak 2'li, Renkli Saklama Kabı Seti 4'lü, Yayık Sürahi, Silikon Tabanlı Buzluk ve çok daha fazla ürün yer alıyor.
ŞOK 1 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
3 Ayaklı Lambader 59,90 TL
Camlı Sarkıt Avize 34,95 TL
Paşabahçe Iconic Matara 0,5 Litre 7,99 TL
Paşabahçe Iconic Matara 1 Litre 9,99 TL
Heybeli Bardak 3'lü 12,95 TL
Ayran Bardak 2'li 12,95 TL
GoKidy Çocuk Salıncak 59,90 TL
Renkli Saklama Kabı Seti 4'lü 5,99 TL
Silikon Tabanlı Buzluk 4,99 TL
Yayık Sürahi 11,95 TL
Lüks Mangal 39,95 TL
Şemsiye 69,90 TL
Şemsiye Bidonu 29,95 TL
Piknik Sepeti 22,95 TL
Desenli Termos 22,50 TL
Termos Piknik Çantası 19,95 TL
Kullan At Piknik Örtüsü 4,99 TL
Bio Mangal Kömürü 2 Kg 12,95 TL
Büyük Izgara Teli 12,95 TL
Piknik Seti 32 Parça 19,95 TL
Enchantimals Bebek 39,95 TL
GoKidy El Arabası Tamir Seti 29,95 TL
GoKidy İş Araçları 14,95 TL
GoKidy Plaj Kovası Seti 9,99 TL
GoKidy Monster Su Tabancası 9,99 TL
GoKidy Market / Piknik / Kekli Çay Sepeti 16,95 TL
Oyuncak Güzellik Seti 12,95 TL