Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), güvenlik güçlerinin operasyonel kabiliyetlerini artırmak, güncel tehditlere ve ihtiyaçlara yanıt verebilecek ürün ve çözümleri envantere kazandırmak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu çalışmalarda insansız sistemler önemli bir yer tutuyor. SSB, son dönemde İHA ve SİHA'lardan etkin şekilde yararlanan güvenlik güçleri için farklı alanlarda ve çeşitli görevlerde kullanılmak üzere yerli ve milli imkanlarla yeni araçlar geliştirilmesini koordine ediyor.

Bu kapsamda bir süre önce Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi başlatan SSB, 2020 hedefleri arasına Kargo İHA sözleşmesinin imzalanmasını koydu.

TUSAŞ İLE İMZALANDI

SSB Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, projeye yönelik değerlendirmelerin tamamlandığını ve Dikey İniş Kalkışlı Kargo İHA Projesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile sözleşme imzalandığını bildirdi.