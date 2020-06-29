Sosyal medya devi Facebook geçtiğimiz yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.
Pepsi, Coca-Cola ve Verizon'un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook'tan reklamlarını çekme kararı almıştı.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Trump'ın bir paylaşımı ile alevlenen kampanyaya Starbucks da katıldı.
Aynı habere göre, geçtiğimiz günlerde başlayan Facebook boykotuna katılarak sosyal medya platformuna reklam vermeme kararı alan şirketlerin sayısı yüze yaklaştı.
Bu şlirketler arasında Starbucks, Coca Cola, Unilever, Verizon, North Face, Levi's ve Honda gibi büyük firmalar da yer alıyor.
MİLYARLARCA DOLAR KAYIP
Bu kampanyanın maliyeti milyar dolarlar ile ölçülecek seviyeye ulaştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook'un piyasa değeri 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg'in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.
BOT HESAPLAR DEŞİFRE OLMUŞTU
Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde de bot kullandığı ortaya çıktı. Facebook'un video görüntüleme sisteminin %900'e kadar sahte olduğu tespit edildi.
Yani Facebook'un şirketinizden 10 bin kişi görüntüledi deyip buna karşılık sizden ödeme aldığı reklamı yalnızca bin kişi görüntülemiş. Geri kalan 9 bin kişi gerçek değil.
NE YAŞANMIŞTI?
25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinde yaşayan siyahi George Floyd'un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protesto dalgası ülkedeki tansiyonun artmasına neden olmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Mayıs'ta yaptığı "Yağma başlarsa ateş açarız" paylaşımı ise bu tansiyonun en üst noktaya çıktığı tarih olarak görülmüştü.
Trump'ın bu paylaşımı sonrası mikro blog platformu Twitter, tarihinde ilk kez bir devlet başkanının paylaşımını "şiddet içerdiği" gerekçesiyle sınırlandırma kararı almıştı.