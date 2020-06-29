BOT HESAPLAR DEŞİFRE OLMUŞTU

Facebook'un sattığı reklam görüntülenmelerinde de bot kullandığı ortaya çıktı. Facebook'un video görüntüleme sisteminin %900'e kadar sahte olduğu tespit edildi.

Yani Facebook'un şirketinizden 10 bin kişi görüntüledi deyip buna karşılık sizden ödeme aldığı reklamı yalnızca bin kişi görüntülemiş. Geri kalan 9 bin kişi gerçek değil.