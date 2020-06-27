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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 21:47
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    • 27.06.2020 21:47
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    27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışta! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları nelerdir?

    27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri ve fiyat listesi belli oldu. Hafta sonu alışveriş yapacak olanlar tarafından ürünleri merak ediyor. Birbirinden dikkat çeken indirimlerin bulunduğu kataloğ firmanın Türkiye'nin 81 ilindeki şubelerinde yarın satışa sunulacak. ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünlerin listesi duyuruldu. Mutfak ürünlerinden ev ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle teknoloji ve Ne Alırsan 4 TL ürün sürprizleri dikkat çekiyor.

    ŞOK 27-28 Haziran aktüel ürünler kataloğu ürünleri satışta! ŞOK'ta haftanın fırsatları nelerdir?

    ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle Xiaomi Elektrikli Scooter ve Xiaomi 10.000 Mah Powerbank sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimleri nelerdir? İşte ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi ve bilgileri...

    ŞOK 27-28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

    Xiaomi Elektrikli Scooter

    IP54Suya dayanıklılık sertifikası
    • Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık
    • 4 mt fren Mesafesi
    • Yaklaşık 5 saat şarj süresi
    • 18650 mAh pil
    • eABS fren
    • Maksimum 100 kg
    yük taşıyabilme
    • 25 km/s Azami hız
    • Kaymaz Kol Başlıkları
    • Kontrollü Hızlanma
    • Pil Ömrü Görüntüleme
    • Tasarruf Modu
    • Ultra Parlak Ön Far
    • Arka Fren Lambası
    • Çift Fren Sistemi
    • Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

    Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

    • İki yönlü hızlı şarj
    • Led gösterge ışığı
    • Lityum polimer piller

    Haberler Ekonomi ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri satışta! ŞOK'ta hafta sonu fırsatları nelerdir?
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