ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu ürünleri bugün raflardaki yerini aldı. Teknolojiden mutfak ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyle görücüye çıkan kataloğda özellikle Xiaomi Elektrikli Scooter ve Xiaomi 10.000 Mah Powerbank sürprizleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta hafta sonu indirimleri nelerdir? İşte ŞOK 27-28 Haziran aktüel kataloğu indirimli ürün fiyat listesi ve bilgileri...

ŞOK 27-28 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU

Xiaomi Elektrikli Scooter

IP54Suya dayanıklılık sertifikası

• Arka Aydınlatma: Kırmızı ışık

• 4 mt fren Mesafesi

• Yaklaşık 5 saat şarj süresi

• 18650 mAh pil

• eABS fren

• Maksimum 100 kg

yük taşıyabilme

• 25 km/s Azami hız

• Kaymaz Kol Başlıkları

• Kontrollü Hızlanma

• Pil Ömrü Görüntüleme

• Tasarruf Modu

• Ultra Parlak Ön Far

• Arka Fren Lambası

• Çift Fren Sistemi

• Tek Şarj ile 30 Km'ye Kadar Yol Katedebilme

Xiaomi 10.000 Mah Powerbank

• İki yönlü hızlı şarj

• Led gösterge ışığı

• Lityum polimer piller