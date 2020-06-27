Uygun fiyatlı satılık SUV araçlara özellikle şu sıralar yoğun talep gösteriliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan taşıt kredisi kampanyasının ardından sıfır ve ikinci el araçlara talep arttı. Bu bağlamda taşıt piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseldi. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. İşte uygun fiyatlı satılık SUV araçlar ve fiyatları...

TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.