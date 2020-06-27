Uygun fiyatlı satılık SUV araçlara özellikle şu sıralar yoğun talep gösteriliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından duyurulan taşıt kredisi kampanyasının ardından sıfır ve ikinci el araçlara talep arttı. Bu bağlamda taşıt piyasasında canlılık yaşandığı görülürken ikinci el araçların fiyatları da yükseldi. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kredi kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde ön planda yer almaya başladı. İşte uygun fiyatlı satılık SUV araçlar ve fiyatları...
TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecek. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.
İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar
Renault Captur
2016 model
150 bin lira
Opel Mokka
2014 model
150 bin lira
Chevrolet Captiva
2013 model
150 bin lira
KIA Sportage
2015 model
150 bin lira
Nissan Juke
2016 model
150 bin lira
Suzuki Vitara
2016 model
150 bin lira
Dacia Duster
2017 model
150 bin lira
Hyundai ix 35
2014 model
150 bin lira
Nissan Qashqai
2014 model
150 bin lira
TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI NELER?
Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi'nden;
* Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49'dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL'ye kadar,
* Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.