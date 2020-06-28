Çeyrek ve gram altın fiyatları, düğün salonlarının açılış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Yayımlanan tahminlerde altının kısa vadede ve uzun vadede nasıl bir yol izleyeceğine yönelik değerlendirmelere yer verildi. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel gram , çeyrek , cumhuriyet altını fiyatları. İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA
İsviçre merkezli yatırım bankası olarak piyasada bulunan Credit Suisse, zayıflayan dolar ve hükümetlerin mali teşviklerinin er ya da geç enflasyona yol açacağı beklentilerinin altın fiyatlarına destek vereceğini , bu nedenle altın fiyatlarında yüksek seviyelerin yeniden görüleceğini belirtti. Öte yandan daha önce yapılan açıklamadaki altın tahmini de yükseltildi.
Beklentiler ise şu şekilde revize edildi:
Üçüncü çeyrek ortalama altın fiyatı tahminini 1.560 dolar/ons seviyesinden 1.750 dolar/ons seviyesine
Dördüncü çeyrek için beklentisini de 1.600 dolar/onsdan 1.775 dolar/ons seviyesine
2021 yılı için ortalama fiyat beklentisini de 1.600 dolar/ons seviyesine alındı.
ALTIN FİYATLARI TAHMİN
Singapur'da Oversea-Chinese Banking Corp. ekonomisti Howie Lee altın fiyatları ile ilgili yayımladığı raporunda , "Piyasa, ABD'de virüsün ikinci dalga yayılma endişelerine bağlı olarak artan riskten kaçınma eğiliminden destek buluyor," dedi ve "Önümüzdeki iki hafta, çeyrek dönemin sonuna yaklaşmamız dolayısıyla volatil geçebilir. 1,750 dolar, ABD Hazine tahvil faizleri daha da düşmezse, halen altının yukarı hareketini sınırlıyor görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.
GOLDMAN SACHS
Aralarında Jeffrey Currie'nin de bulunduğu Goldman Sachs Group analistlerinin e-posta notunda altın fiyatları ile ilgili "Baz senaryomuz olmamakla birlikte altını 2 bin doların üzerine taşıyabilecek, enflasyonun hedefi aşmasına ilişkin kuyruk riski görüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.
Notta, şokun kısa vadede tartışmasız bir şekilde deflasyonist olmasına rağmen, iş gücü piyasasındaki toparlanmanın yukarı yönlü sürpriz yapması durumunda güçlü tüketici dengeleri ve daha fazla mali teşvik yüksek enflasyonu işaret ediyor." dedi.
Goldman altının 12 ayda 1,800 dolara tırmanacağı yönündeki baz senaryosunu korudu. Spot piyasada işlem gören altın TSİ 10:55'te yüzde 0.21 ekside 1,735.11 dolardan işlem gördü.
GRAM ALTIN UZMAN YORUMU
Altın uzman yorumlarında gram altın için 385,00 – 387,85 TL bölgesi önemseniyor. Bu bölgede karar aşaması senaryosunun geçerli olacağını aktaran GCM Forex analistleri, yükseliş hareketinin 394,30 TL seviyesine kadar sürmesi beklentisini dile getiriyorlar.
Negatif beklentide gram altın için 385 TL altı 4 saatlik kapanışın gerekli olduğunu aktaran analistler, alt seviyelerde 383,30 – 381,30 – 379,00 TL seviyelerinin destek seviyesi olarak kaydedilmesi gerektiğini aktarıyor.
ONS ALTIN TAHMİNLERİ
Bugün GCM Forex analistleri altın ons fiyatında yaşanan dalgalanma için 1.800 dolara hazırlık hareketi olarak yorumladı. 1.779 dolar sonrası oluşan tepki satışları ile 1.760 dolar altına sarkan ons altında, GCM Forex analistleri sırası ile 1.793 – 1.800 dolar dirençlerine doğru hareket beklentisini yineledi.
Uzmanlar ons altın değerlendirmesinde 1.734 – 1.745 dolar seviyesini önemsiyor. Bu seviyenin üzerinde altın için pozitif senaryonun geçerli olduğu yorumlarda aktarılıyor. Olası geri çekilmelerde destek seviyesi olarak takip edilecek bu bölge sonrası devam edecek düzeltmede ise 1.721 – 1.711 – 1.702 dolar seviyeleri destek noktası olarak takip edilecek.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 azalışla 385,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.563,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,49 düşüşle 385,90 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 389 BİN LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 389 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin 500 lira, en yüksek 389 bin 140 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 389 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 501 milyon 14 bin 685,16 lira, işlem miktarı ise 1.319,54 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 525 milyon 959 bin 608,44 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BU HAFTA BORSA, ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI, AVRO KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,93, altının gram satış fiyatı yüzde 1,05 ve dolar/TL yüzde 0,18 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,05 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 113.419,60, en yüksek 116.279,20 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,93 artarak 114.668,41 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 kazanımla 385,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,06 artışla 2.563,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 620,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 626,00 liraya çıktı.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazanarak 6,8560 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,05 azalışla 7,6810 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,75 ile kıymetli madenler fonları oldu.