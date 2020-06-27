Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının CE Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.
Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
✅ @aselsan üretimi Mobil X-Ray cihazı 'CE Belgesi'ni almak için Sağlık Bakanlığına bildirildi.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 27, 2020
CE onayının alınması ile birlikte Mobil X-Ray Cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır.
Hayırlı olsun 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/bZERmm54am