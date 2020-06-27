Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.06.2020 19:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.06.2020 19:55
    ABONE OL

    'dan ! Sağlık Bakanlığına bildirildi

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.

    ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı!

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı , 'ın ürettiği mobil x-Ray cihazlarının Belgesini almak için Sağlık Bakanlığına bildirildiğini duyurdu.

    Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "CE onayının alınması ile birlikte mobil X-Ray cihazından üretilerek klinik deneme amaçlı hastanelerin kullanımına sunulacaktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    Haberler Ekonomi ASELSAN'dan mobil x-Ray cihazı! Sağlık Bakanlığına bildirildi
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri