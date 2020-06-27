SATIŞ NASIL YAPILACAK?

Muhammen bedeli yaklaşık 1.100.305.828 TL olan arsaların satışı ve kiralanması "Açık Artırma" yöntemi ile yapılacak.



Müzayede 9 Temmuz 2020 tarihinde (Perşembe günü), saat 13:30'da Bilkent Otel Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayında da teklif verilebilecek.