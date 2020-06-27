Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak bilinen altın, düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gündemde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 388,6 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,49 azalışla 385,90 liradan kapattı. Peki, gram ve çeyrek altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?