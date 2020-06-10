Başkan Erdoğan, maliyet avantajının yanı sıra çok sayıda özelliği ile muadillerini de geride bırakan cihaz için şimdiye kadar gelen sipariş adedinin 60 bini bulduğunu açıklarken, tanesi 17 bin 500 dolardan satılan yerli solunum cihazının ihracından 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde edileceği hesaplanıyor.

Koronavirüs sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerden biri olmasından kaynaklı salgının başında kolları sıvayarak yerli solunum cihazı geliştiren Türkiye içerideki ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra bu cihazları ihraç etmeye de başladı.