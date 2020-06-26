1 MAYIS 2008 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI

1.5.2008 tarihi de dahil bu tarihten sonra ilk kez işe başlayan erkek memurların emeklilik şartları değişiyor. Burada sigorta başlangıç tarihi değil, 9000 prim ödeme gün sayısını doldurdukları tarihe göre emeklilik durumu belli oluyor.

Örneğin, 1 Mayıs 2008 ila 31 Aralık 2035 tarihi arasında işe başlayanlar 9000 bin günü doldurduklarında 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

Tabloda erkek memurların 9000 prim gün sayısına göre emekli olacakları yaşlar detaylı yer alıyor.

ERKEN EMEKLİLİĞE 5 FORMÜL

Çalışanlar en çok ne zaman emekli olacaklarını merak ediyor. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor...

ÇOCUKLAR KAZANDIRIR

1) Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor. Burada tek şart, annenin borçlanacağı çocuklarının sigortalı olunan tarihten sonra dünyaya gelmiş olması.