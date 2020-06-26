Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafla bir araya geldi: "Esnafımızı dünya pazarına açacağız"





"E-TİCARET PLATFORMLARINDA ESNAFIMIZA EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Türkiye'nin yüksek gelirli ülke statüsüne erişebilmesi için ihracatın tabana yayılması ve yüksek katma değerli ihracatın artmasının önemli olduğunu belirten Pekcan, daha fazla işletmecinin, esnafın, sanatkarın ihracatçı olabilmesi için hem yeni destek mekanizmaları oluşturduklarını hem de e-ticaret platformlarında esnafa eğitimler verdiklerini bildirdi.

Pandemi döneminde Sanal Ticaret Akademisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Pekcan, burada esnafa, girişimcilere KOBİ'lere ve profesyonel iş insanlarına yönelik her seviyede eğitimlerin verildiğini kaydetti.

Pekcan, bunun dışında Export Akademi portalının bulunduğunu, burada da girişimcilik, online ticaret, online ödeme sistemleri ve lojistik üzerine eğitimler verdiklerini ifade etti.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni devreye aldıklarını anımsatan Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Elektronik Bilgi Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler var. Hatta danışma hattına size özel, sorularınızı sorabilir, cevaplarınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın zamanda esnafın daha fazla ihracatçı olabilmesi ve e-ticaret yapabilmesi için küresel bir firmamızla beraber sadece esnafa yönelik yeni bir program başlatacağız. Esnafımızın bu imkanlardan daha fazla yararlanması e-ticaret alanından daha fazla pay alabilmesi ve e-ihracat yapabilmesi bakanlığımızın hedefleri arasında."

"ESNAFIMIZI DÜNYA PAZARINA AÇACAĞIZ"

Bakan Pekcan, "e-Ticaret Olarak KOBİ'lerin Yanındayız" kampanyasının da esnafa, KOBİ'lere ciddi ölçüde katkı sağladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla e-ticaret portalları 1,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletmemiz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, esnaf, sanatkarımızı yerel işletme olmaktan çıkarak, e-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıtmasına, pazarlamasına ve satışını yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımızın işlerini daha büyütmesini hem ekonomimize daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Biz bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı dünya pazarına açacağız."