Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu AHaber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, yurt dışı uçuşları için ülkeler ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

SİVAS-ANKARA YHT HATTI YIL SONUNDA BİTECEK

Karaismailoğlu Sivas-Ankara YHT projesi hakkında, "Demiryolunda devrim nitelğinde işler yapıldı, yapılacak. Hızlı tren seferimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde bitirmiş olacağız" dedi.

"DIŞ HAT UÇUŞLAR İÇİN 92 ÜLKEYLE İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da 6 havalimanında tekrardan başlatılan iç hat uçuşlarıyla seyahatleri için havayolunu tercih eden yolcuların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "O günden bu yana 47 havalimanımız daha salgına karşı önlemlerini aldı ve şu an 53 havalimanımız güvenli bir şekilde vatandaşımıza hizmet vermeye başladı. 15 Haziran'da 9 ülkede, 15 noktaya dış hat uçuşlarımız başladı. Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.