



ÖZEL BANKALAR DESTEK OLMALI

İnder Başkanı Nazmi Durbakayım, devletin önderliğinde başlayan normalleşme sürecinde verilen teşviklerin, tüm sektörleri tetikleyeceğini ve vatandaşın asrın fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Özel bankalara da çağrı yapan Durbakayım, "Çarkların dönmesi için kamu bankaları vasıtasıyla devletin yaktığı kıvılcımı, aleve dönüştürmek için özel bankalar da destek vermeli" dedi. Konut satışlarının canlandığını söyleyen Durbakayım, "Bugün 27 bin TL peşinatla Emlak Konut GYO kampanyasından 600 bin liralık ev alıyorsunuz. 2 yıl ödeme yapmıyorsunuz. 2 yıl sonra yüzde 15'i, sonra taksitleri ödemeye başlıyorsunuz. O evden alacağınız kira her yıl artacak, evin değeri artacak ama taksitiniz aynı. İşte bu fırsatı görenler harekete geçtiği için 20 gündür satışlarda önemli artış var" dedi.