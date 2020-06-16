Emlak Konut GYO’nun tarihi kampanyasına ilgi tam gaz devam ediyor! İki haftada 6 milyarlık satış

Faiz oranı ise 15 yıl vadede 1 milyon liraya kadar yüzde 0.69, 2 milyona liraya kadar yüzde 0.74, 2 milyon lira ve üstü için yüzde 0.79 olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında yüzde 10 da indirim uygulanacak.