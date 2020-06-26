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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 08:36
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    • 26.06.2020 08:39
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    () Dallas Başkanı : Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 35-40 daralır

    Koronavirüs salgınının küresel ekonomi üzerindeki belirleyici rolü devam ediyor. haberine göre () Dallas Başkanı , ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 35-40 daralacağını öngördüğünü vurguladı.

    Fed'den dikkat çeken açıklama: Ekonomi 2. çeyrekte...
    Kaplan, Covid-19 pandemisini etkisiyle ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5.0 daralmasını beklediğini belirtti.

    Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 1.9 puan daha indirerek, Nisan ayında yüzde 3.0 olarak belirlediği daralmayı yüzde 4.9 düzeyine kadar indirdiği "Dünya Ekonomik Görünüm Revize Raporu"nda, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 8.0 daralacağını öngördü.



    Aynı zamanda eral Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy sahibi olan Kaplan, ABD ekonomisinin en düşük düzeyini, ülke genelinde önlemlerin uygulandığı Mayıs ayında gördüğünü vurguladı.



    Kaplan ayrıca, ABD'de bu yıl işsizliğin de yüzde 8.0 ile 10 arasında olacağını öngördüğünü de ekledi.

    Haberler Ekonomi ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan: Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 35-40 daralır
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