Emlak Konut GYO'dan rekor satış! 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı

"BİZİM MAHALLE" DE DAHİL OLDU

Kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı'da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle'nin birinci etabı satışa sunuldu. Halkalı Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ile öne çıkıyor. Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Projenin 11 Haziran'da satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor.