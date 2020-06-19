Emlak Konut GYO'dan rekor satış! 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı
1 Haziran'da kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredi faizini devreye almasından sonra ikinci hamle Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Emlak Konut GYO'dan geldi. Emlak Konut GYO'nun 2 Haziran'da başlattığı 'Hayallerini Erteleme Türkiye' kampanyasıyla konuta erişim kolaylaştı. Fırsatı gören vatandaş alıma geçti. Emlak Konut projelerinin satış ofislerinde ciddi yoğunluklar yaşanırken kimi projelerde satışlar da tamamlandı. Kampanya kapsamında ve 15 günde 6.4 milyar lira değerinde 5 bin 250 konut satıldı.
Kampanyaya göre Emlak Konut projelerinde önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılıyor. Daha sonra yüzde 5 peşinat veren vatandaş, yüzde 15'lik ödemeyi 24. ayda yapıyor. Toplam tutarım yüzde 80'i için de banka kredisi kullanılıyor. Vatandaşa 120 ay ve 180 ay seçenekleri sunulurken, faizler 0.69'dan başlıyor. Kampanyanın en iddialı söylemi ise ödemesiz dönem. Emlak Konut GYO projelerinden ev alan vatandaş 2 yıl ödeme yapmıyor, taksitler 3. yılda başlıyor.
10 BİN KONUT
Kampanya, yaşamın başladığı teslime hazır ve yapımı devam eden projeleri kapsarken, projeler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Yalova, Konya, Denizli ve Niğde'de yer alıyor. Yaklaşık 2 ay sürmesi planlanan kampanyayla 10 bin konutun sahibini bulması bekleniyor. Hürriyet'in haberine göre kamu bankalarının faiz hamlesi, Emlak Konut kampanyası ve özel sektörün sunduğu ödeme kolaylıklarıyla yılın ilk 5 ayında yaşanan kaybın telafi edilmesi, haziran ayı itibariyle aylık konut satışlarının yeniden 100 bin bandına gelmesi öngörülüyor.
"BİZİM MAHALLE" DE DAHİL OLDU
Kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı'da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle'nin birinci etabı satışa sunuldu. Halkalı Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ile öne çıkıyor. Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Projenin 11 Haziran'da satışa sunulmasının ardından vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor.