BİM 26 Haziran aktüel kataloğu ürünleri yarın satışa sunuluyor. Hafta içerisinde marketlerden alışveriş yapacak olanlar kataloğu merak ediyor. Birbirinden farklı ve indirimli ürünlerle aktüel kataloğda yine pek çok fırsat ve indirim bulunuyor. Satışa sunulan ürünlerin listesi insanlar tarafından merak ediliyor. BİM 26 Haziran 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yüzlerce muhteşem ürünün yer aldığı katalogta yemek takımı, züccaciye ve elektronik ürünler, elektrikli ev aletleri, dekorasyon ürünleri, tekstil ürünleri ve gıda ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 26 Haziran Cuma aktüel kataloğu indirimleri
BİM 26 HAZİRAN CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 55 inç UHD 4K Uydu Alıcılı Smart Televizyon
• 3840x2160
• Media tek A53
• 4 çekirdekli işlemci
• Ultra HD 4K
• Wi-fi
• Smart TV Android
• x3 HDMI
• Netflix, Puhu TV, YouTube, Blu TV, Prime Video, Live TV, Google Play
• 2 Yıl Garanti
MİNİ MASAJ ALETİ
• Boyun ağrısı, fibromiyalji ağrısı, baş ağrısı, sırt ağrısı, bacaklar, kollar, yüz, omuz ağrısı ve ağrıyan kaslar için ideal olan üç uçlu mini masaj aleti
Dijitsu 55″ Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2499 TL.
Vakumlu Haşere Öldürücü 39,90 TL.
Ayak Masaj Aleti 119 TL.
Linksmart Şarjlı Damacana Pompa 29,90 TL.
Dijitsu Vantilatör 119 TL.
Polosmart 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 49,90 TL.
Kumtel Mini Fırın 159 TL.
Heifer Dik Durabilen Süpürge 149 TL.
Fakir Buhar Jeneratörlü Ütü 449 TL.
Premium Ütü Masası 159 TL.
Alüminyum gövdeli Mira Çamaşır Kurutmalık 89,90 TL.
Çantalı Masa Sandalye Set 189 TL.
68 parçadan oluşan Güral Porselen 12 Kişilik Yemek Takımı 799 TL.
Şık Tatlı Seti 69,90 TL.
Rakle Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı Takımı 59,90 TL.
Rakle Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı 29,90 TL.
Cam Supla 8,95 TL.
Hisar Optima 6 Parça Çelik Tencere Seti 229 TL.
Hisar Optima Miami 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 169 TL.
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 119 TL.
Hisar Optima 6 Parça Granit Tencere Seti 189 TL.
Cam Işıklı Kettle 99,90 TL.
Arnica Blender Seti 159 TL.
Naturalove 12 Parça Bambu Mutfak Seti 59,90 TL.
Lav Dikdörtgen Saklama Kabı 3,95 TL.
Dekoratif Sukulent Saksısı 9,95 TL.
Soley Çift Kişilik Çarşaf Yastık Takımı 44,90 TL.
Lüks Oval Güpürlü Pamuk Paspas 39,90 TL.
Plaj ve Banyo Havlusu çeşitleri 12,90 TL.
Tek Kişilik Baskılı Pike 29,90 TL.
Çift Kişilik Baskılı Pike 33,90 TL.
Lateks Taban Halı 85 TL.
İpek Çift Kişilik Yorgan 199 TL.
İpek Yastık 79,90 TL.
Soley Çift Kişilik Pike Seti 89,90 TL.
Erkek Desenli Deniz Şortu 23,90 TL.
Kız Çocuk Jile Elbise 12,90 TL.
Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 14,90 TL.
Erkek Trend Şapka 19,90 TL.
Kadın Taşlı Lüks Grup Terlik 19,90 TL.
Rookie Bigfoot Işıklı Scooter 169 TL.
Oyuncak Kamyon çeşitleri 19,90 TL.
BİM MARKET AÇILIMI NEDİR?
BİM'in adının açılımı ve anlamı için sosyal medyada paylaşılan en popüler iddia Birleşik İslam Marketleri olarak atıldı. Birleşik İslam Marketleri'nin kısaltılması olarak BİM adının verildiği söylentisi birçok kesim tarafından kabul gördü. Oysa ki bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia olarak kaldı.
1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazı vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.
BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.
Facebook Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.
Instagram Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.
Twitter Sayfamızı Buradan Takip Edebilirsiniz.