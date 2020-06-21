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    • Ekonomi
    • 21.06.2020 10:04
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    • 21.06.2020 10:04
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    market logo mu değiştirdi? ? BİM'in anlamı ve açılımı ne?

    market logo mu değiştirdi? Türkiye'nin en çok mağazasına sahip marketler zinciri BİM logo mu değiştirdi sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Uygun fiyat ve kaliteli hizmet politikasıyla ufak ufak mahalle aralarında bakkal - migros market arasında bir tarzla hayatımıza giren BİM marketler kısa sürede Türkiye'de çok sevildi ve geniş bir ağa yayıldı. Her zaman halkın yanında ucuz fiyat ve kaliteli hizmet politikasıyla satışlarına devam eden BİM'in adı her zaman merak konusu olmuştur.

    BİM market logo mu değiştirdi? BİM nedir? BİM'in anlamı ve açılımı ne?

    Türkiye'nin en çok ziyaret edilen marketler zinciri olan BİM logosunda değişikliğe mi gitti? Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda logosunun değiştiği görülen BİM'de, mağazalarda da gözle görülür bir değişim var. İşte BİM yeni tasarımı nedir? Beğenildi mi? 1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazı vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.

    BİM LOGO MU DEĞİŞTİRDİ? YENİ LOGODA NELER VAR?

    Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan fotoğraflara bakılırsa BİM, logosunda değişikliğe giderek ziyaretçilerinin beğenisine sundu.

    İşte sosyal medyada dolaşan BİM yeni logosu

    BİM MARKET AÇILIMI NEDİR?

    BİM'in adının açılımı ve anlamı için sosyal medyada paylaşılan en popüler iddia Birleşik İslam Marketleri olarak atıldı. Birleşik İslam Marketleri'nin kısaltılması olarak BİM adının verildiği söylentisi birçok kesim tarafından kabul gördü. Oysa ki bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia olarak kaldı.

    1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazı vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.


    BİM ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

    BİM merkez binası, Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul adresinde bulunmaktadır. BİM merkez şubesinin santraline 0216 564 03 03 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 311 79 78 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

    BİM'in çağrı merkezi numarası ise 0850 254 44 44'tür.
    Haberler Ekonomi BİM market logo mu değiştirdi? BİM nedir? BİM'in anlamı ve açılımı ne?
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