BİM market logo mu değiştirdi? BİM nedir? BİM'in anlamı ve açılımı ne?

BİM MARKET AÇILIMI NEDİR?

BİM'in adının açılımı ve anlamı için sosyal medyada paylaşılan en popüler iddia Birleşik İslam Marketleri olarak atıldı. Birleşik İslam Marketleri'nin kısaltılması olarak BİM adının verildiği söylentisi birçok kesim tarafından kabul gördü. Oysa ki bu iddia tamamen asılsız ve gerçek dışı bir iddia olarak kaldı.

1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazı vardır. Sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden markalarımızdan biri olan BİM Fas ve Mısır gibi ülkelerde de en çok tercih edilen marketlerin başında geliyor.