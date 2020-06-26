8 yıl daha erken emekli olma müjdesi! SSK-Bağkur'lu çalışanlar o tarihten önce tescil kaydınız varsa...

Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Emeklilik için prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler etkili olur. Üstelik bu parametrelerden bir tanesinde yaşanılan 1 günlük değişim bile emeklilik zamanın büyük oranda değişmesine yol açar. Bu anlamda 8 yıl daha erken emekli olma imkanı adeta vatandaşlara rüya gibi gelir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de