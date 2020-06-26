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    • Ekonomi
    • 26.06.2020 15:27
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    • 26.06.2020 15:38
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    7 alanda destek ödemeleri başlıyor! Bugün saat 18:00 itibarıyla hesapta!

    Son dakika haberleri... "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak" ifadelerini kullandı.

    7 alanda destek ödemeleri başlıyor!

    Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
    7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz. 294 milyon 243 bin TL, bugün 18.00 itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.

    256 milyon 370 bin TL Çay Budama Tazminatı, 27 milyon 500 bin TL Hayvan Hastalıkları Tazminatı ödeyeceğiz

    1 milyon 500 bin TL Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu,1 milyon TL Toprak Analizi,373 bin TL Organik Arıcılık desteği ödenecek

    Kırsal Kalkınma Desteği ve da Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 milyon 500 bin TL ödeyeceğiz

    Haberler Ekonomi 7 alanda destek ödemeleri başlıyor! Bugün saat 18:00 itibarıyla hesapta!
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