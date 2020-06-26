



Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memurlara yüzde 4 artış ve yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış da pek çok kesimin gelirine etki edecek. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 5.09 olacak. Buna göre;