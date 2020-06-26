Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memurlara yüzde 4 artış ve yılın ilk yarısında TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış da pek çok kesimin gelirine etki edecek. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı yüzde 5.09 olacak. Buna göre;
● AİLE yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 696 liraya yükselecek.
● EŞ YARDIMI 348,90, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,76, üstü için 38,38 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 502,42 lira alacak.
● EN DÜŞÜK emekli aylığı; memurlarda 2 bin 796, esnafta bin 874, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 219 liraya çıkacak.
● EMEKLİ Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 609, uzman olmayanlarda 2 bin 86 liraya ulaşacak.
● 65 YAŞ aylığı 707,06 liraya çıkacak.
● YÜZDE 40-69 engeli olanların aylığı 564,42, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 846,63 liraya yükselecek.
● EVDE yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen aylık bin 534 liraya ulaşacak.