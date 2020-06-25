Bağ-Kur'luya SSK'dan emeklilik

■ Bağ-Kur kapsamında bir şirkette ortak görünüyorum. Ancak bu şekilde uzun süre prim ödemem gerektiği ve emekliliğin uzun süreceği söyleniyor. Acaba SSK'lı olabilir miyim? Hasan ATMACA

Evet, Bağ-Kur kapsamında emeklilik için SSK'ya göre daha uzun süre prim ödemek gerekiyor.

Ancak mevzuatımız sizin Bağ-Kur kapsamında prim öderken SSK'lı olmanızı sağlayan düzenlemeler içeriyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus, kendi şirketinizin dışında çalışmanız. Yani kendi şirketinizde ya da ortağı olduğunuz şirkette SSK'lı olarak çalışamazsınız. Fakat bir şirketin ortağı olmanızla birlikte farklı bir şirkette SSK'lı olarak çalışabilir ve prim ödeyebilirsiniz. Böylece çalıştığınız yerde ödenen primler sebebiyle SSK'lı olursunuz.



■ İşe başladıktan sonra mahkemeye giderek yaşımı 2 yıl büyüttüm. Ancak SGK'da emeklilik tarihim geldiğinde 2 yıl beklemem gerektiğini, yaş şartının dolmadığını söylediler. Bu doğru bir uygulama mı? Murat KARASU

Yaşı büyüttüğünüzden dolayı emeklilik talebinizin reddedilmesi doğru ve kanun gereği yapılması gereken bir durumdur. Mahkemeye başvurmanız size fayda sağlamaz çünkü bu konuyla ilgili daha önceden Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu kararla 'ilk defa sigortalı olunduktan sonra yapılmış yaş düzeltmelerinin emeklilik hesaplarında geçerli sayılmamasının Anayasa'ya aykırı olmadığı' belirtilmiştir. Bu sebeple ilk işe başladığınız tarihte kaç doğumluysanız, emeklilikte de bu tarih geçerli olacaktır.