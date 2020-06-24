Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından duyurulan kredi paketlerinin ardından güncel faiz oranları merak ediliyor. Bu bağlamda araç ve konut almak ya da tatile çıkmak isteyenler için kamu bankaları konut, taşıt, tatil ve mobilya için yeni kredi paketlerini duyurdu. Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuldu. İşte güncel kredi faiz oranlarına dair son bilgiler...

TAŞIT KREDİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.