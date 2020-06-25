GSS NEDİR?

Genel sağlık sigortası; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Toplum tarafından GSS olarak bilinen Genel Sağlık Sigortasının temel amacı ülke genelinde tüm vatandaşların sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak. Zorunlu olan GSS'ye 18 yaşını geçen ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılıyor.

Hastane, yoğun bakım gibi hizmetlerden bu sigorta dahilinde yararlanabiliyorsunuz. 18 yaşından büyük olanlar, çalışmıyorsa veya sigortalı değilse belli bir ücret karşılığında bu hizmetten yararlanabiliyor. 2012 yılından itibaren zorunlu olan GSS'ye T. C. Vatandaşı olmayanlar ise, kendi istekleri üzerine katılabiliyorlar. Herhangi bir kapsamda çalışmayan, sigortalı olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak anne, baba, eş ve ya çocukları üzerinden sağlık güvencesi olmayan, SGK'dan emekli maaşı ya da gelir almayan herkes zorunlu olarak yer almaktadır.

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