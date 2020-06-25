2020 yılı Temmuz ayında memurların maaşı ne kadar olacak. Yükselen enflasyon sonrası memurları alacağı maaşın ne kadar artacağı Yeni Ekonomi Programının enflasyon hedefiyle orantılı olacak. 2019 yılının ikinci yarısında enflasyonla birlikte 2020 Ocak ayında önemli oranda zam alan memurlar, toplu sözleşme zammıyla birlikte enflasyon rakamlarına göre zam alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur ile emekli maaş zammında son durum araştırılmaya başlandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MEMURA MÜJDE ENFLASYON FARKI...
Bu yaz 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Mali ve sosyal haklar gelecek. Aylık enflasyon farkı da masada...
Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile yine 2 milyona yakın memur emeklisi için bu yaz toplu görüşme yapılarak mali ve sosyal haklar belli olacak.
● TOPLU sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak-Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.
● MEMURLARIN aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak
● MEMURLARA ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.
● MEMURLARA 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar yükselecek.
● RAMAZAN ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyeyi memurlar da istiyor.
● YILLIK izinleri iş günü olarak hesaplanacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
NİSAN AYINDA TÜFE
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.
MAYIS AYINDA TÜFE
Mayıs'ta enflasyon yüzde 11.39 oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,10 artış gerçekleşti
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
2020 MEMURA ENFLASYON FARKI SÜRECİ
2019 yılı Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,36 artış,
2019 yılı Ağustos ayında yüzde 0,86 artış,
2019 yılı Eylül ayında yüzde 0,99 artış,
2019 yılı Ekim ayında yüzde 2 artış,
2019 yılı Kasım ayında yüzde 0.38 artış,
2019 yılı Aralık ayında ise 0.74 artış oldu.
Buna göre 6 aylık verilere göre enflasyon % 6.49 oldu. 2017-2018 toplu sözleşme zammı sonucu % 5'lik kısımdan fazla olan her oran enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacaktı. 2020 yılında memurlar % 4 + % 1.49 enflasyon farkı ile toplamda YÜZDE 5.49 ZAM alacaklar.
2020-2021 TOPLU SÖZLEŞMESİNDE ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ HÜKÜMLERİ
Enflasyon farkı Ödemesi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;
a) 2019 yılı Aralık ayı endeksinin 2019 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %5 oranını,
b) 2020 yılı Haziran ayı endeksinin 2019 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2020 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
c) 2020 yılı Aralık ayı endeksinin 2020 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2020 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
ç) 2021 yılı Haziran ayı endeksinin 2020 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2021 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %3 oranını,
d) 2021 yılı Aralık ayı endeksinin 2021 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2021 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %3 oranını aşması halinde, 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranlan ve ücret tavanları ile 6 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sının, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.
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