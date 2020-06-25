Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 387,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 388,1 liradan kapattı. İşte çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?