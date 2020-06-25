Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları merakla sorgulanıyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 387,80 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 388,1 liradan kapattı. İşte çeyrek, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|390,00
|390,20
|387,60
|387,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.570,00
|2.591,00
|2.555,00
|2.576,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,00
|360,00
|353,50
|357,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.512,00
|2.532,00
|2.496,00
|2.516,00
|Yarım Ziynet
|1.256,00
|1.266,00
|1.248,00
|1.258,00
|Çeyrek Ziynet
|628,00
|633,00
|624,00
|629,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,62 azalışla 387,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.576,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 387,80 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 388 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 377 milyon 459 bin 21,67 lira, işlem miktarı ise 981,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 385 milyon 606 bin 939,24 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.759,51 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.759,51 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 388 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8386 lira, satışta 6,8660 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2415, dolar/yen paritesi de 107,16 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 yükselerek 40,67 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA) verilerine göre, ABD'de, stratejik petrol stokları dışındaki ticari petrol stokları, 19 Haziran'da biten haftada 1.4 milyon varil artışla 540.7 milyon varile yükseldi. Stoklar artarken, talebi baskılayan Covid-19 pandemisinde yeni vaka sayılarındaki artış da fiyatları aşağıya çekti ve Brent petrolün varil fiyatı iki hafta sonra 40 doların altını gördü.
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı için küresel ekonomik büyüme öngörüsünü düşürmesi üzerine, başta Asya-Pasifik bölesi olmak üzere tüm dünyada hisse senedi borsalarında satış dalgası yarattı. Covid-19 sonrası toparlanmanın uzun süreceği endişeleriyle hisse senetlerinden çıkan yatırımcılar doların yanında altına da yönelince, sarı maden 1,750 doların üzerinde tutunuyor.
Gelişmelerle, bir ara 39 doları gördükten sonra 40 doların üzerine dönen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.32 düşüşle 40.43 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.55 düşüşle 38.02 dolara indi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş yüzde 0.95 artışla 17.67 dolar,
- altın yüzde 0.02 artışla 1,761.67 dolar,
- bakır yüzde 0.37 düşüşle 5,889.00 dolar,
- platin yüzde 0.99 düşüşle 796.53 dolar,
- paladyum yüzde 1.02 düşüşle 1,865.17 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 389 lira, çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2,538 liradan satılıyor.