Vali Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı ve kentteki yatırımların ele alındığı brifingde, hazır olan havalimanı terminali binasının yenilenmesi, Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy'den Kayseri'ye yeni bir hatla ulaştırılması projeleri ile yeni bir lojistik merkezi ve Nevşehir-Kayseri otoyolunun yenilenmesi hususlarının da ele alındığı öğrenildi.

Uçak hangarında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen brifingin ardından, Akar, Varank ve Karaismailoğlu, bakımı yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir A400 M uçağında incelemelerde bulundu.